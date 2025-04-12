لبنان.. عون يحذر من خطر السلاح خارج إطار الدولة

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم السبت، أن "أي سلاح خارج إطار الدولة يعرّض مصلحة البلاد للخطر"، يأتي هذا مع تصاعد الحديث عن ضرورة عقد حوار من أجل مناقشة قضية نزع سلاح حزب الله.

وقال عون في خطاب من بعبدا بمناسبة مرور 50 عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان: "طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن عون، أول أمس الخميس، أن حزب الله أبدى مرونة في مسألة التعاون حول موضوع السلاح وفق خطة زمنية معينة، حسب الرئاسة اللبنانية.

وكانت مصادر رسمية أكدت لـ"العربية.نت"، أول أمس الخميس، أن "رئيسي الجمهورية والنواب اتفقا خلال لقائهما منذ أيام على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح".

وأوضحت، أن "الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي (بما فيها السلاح الفلسطيني)، وذلك ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية بخطاب القسم".