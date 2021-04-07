لبنان.. عون يتحدث عن "مماطلة" ومعركة أصعب من تحرير الأرض

شفق نيوز / تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، عن وجود "مماطلة" في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه وجعل شركة "ألفاريز ومارسيل" "تيأس وتترك البلاد، ليفلت المجرمون من العقاب.

وحمّل عون في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني، البنك المركزي، "المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية، لمخالفته قانون النقد والتسليف"، مشيرا إلى أن "وزير المالية اعترف بأن المصرف المركزي امتنع عن الإجابة عن أسئلة الشركة".

وأكد أن "الشعب ينتظر معرفة مصير أمواله"، مضيفا: "سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية.. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد".

وأوضح عون، أن "التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي"، لافتا إلى أن "هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد، وهو أولا مطلب الشعب اللبناني".

ونوه إلى أن "التدقيق الجنائي هو البداية والمعركة أصعب من تحرير الأرض وهي معركة ضد الفاسد والحرامي وهو أخطر من العميل"، مشددا على أن "إسقاط التحقيق هو ضرب لقرار الحكومة".

ودعا الرئيس اللبناني، في ختام حديثه، مجلس الوزراء إلى "عقد جلسة استثنائية لأخذ قرار حماية الودائع وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق"، مردفا بالقول "نعم للتدقيق حتى يعيش لبنان والشعب اللبناني".