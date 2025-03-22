لبنان: رد إسرائيل على "صواريخ المطلة" غير مناسب

شفق نيوز/ اعتبرت السلطات اللبنانية، مساء السبت، غارات الجيش الإسرائيلي على البلاد "رداً غير مناسب"، وبينما أكدت قيام الجيش اللبناني بواجباته في الجنوب لبسط سلطة الدولة، حذرت من محاولة جر لبنان إلى تصعيد جديد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، لقناة "الحدث"، حيث أكد فيها أن "رد الفعل الإسرائيلي ضد لبنان اليوم غير مناسب، وتتذرع إسرائيل بحجج واهية للقيام بمزيد من الاعتداءات داخل البلاد، وأن الحكومة اللبنانية تعتبر ما يجري هو محاولة لجر البلاد إلى تصعيد جديد".

وأضاف مرقص، ان "الجيش اللبناني يقوم بواجباته عملياتياً وميدانياً في الجنوب، كما قمنا بتطويع الآلاف للانتشار بالجيش اللبناني بهدف بسط سلطة الدولة".

وتأتي تصريحات الوزير اللبناني بعد شن الجيش الإسرائيلي، غارات على عشرات القرى والبلدات جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة، وجرح 10 آخرين، وذلك رداً على إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة المطلة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق بمقتل امرأة وطفلة، في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة تولين جنوب لبنان، وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط جريحين في بلدة كفر كلا جنوب لبنان، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 3 صواريخ، قال إنها أطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، من دون أن تعلن "أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن العملية لغاية الساعة".

ونفى حزب الله في بيان أصدره اليوم السبت، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف بيروت محملا الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ.