لبنان.. حصيلة إصابات تفجيرات "بيجر" تتجاوز الألف

شفق نيوز/ أفادت رويترز، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات في لبنان جراء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية المعروفة باسم "بيجر".

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية، قولها إن "هناك أكثر من 1000 جريح في لبنان جراء تفجيرات "بيجر".

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة "pagers" برميها بعيداً عنهم بشكل فوري.

ونقلت أ.ب عن مصادر قريبة من حزب الله قولها، إن "أجهزة الاتصال الجديدة مزودة ببطاريات ليثيوم ويبدو أنها انفجرت نتيجة تسخين زائد".

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

فيما قالت وكالة مهر الإيرانية، إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.