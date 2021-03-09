لبنان.. تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة

شفق نيوز/ يواصل المحتجون في لبنان، لليوم الثاني على التوالي، قطع الطرقات في مختلف المناطق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.

وقطع المتظاهرون يوم الثلاثاء، عددا من مداخل العاصمة بيروت، قبل أن يتم فتح بعضها في وقت لاحق، في حين تراجعت حدة الاحتجاجات وفتحت غالبية الطرق الرئيسة في البلاد باستثناء محافظات شمال لبنان.

وشهد لبنان، أمس الاثنين، قطع طرقات في مختلف المناطق، بعد دعوات العديد من الناشطين إلى النزول إلى الشوارع في "اثنين الغضب"، حيث يشهد لبنان احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات.

وعلى إثر ذلك، عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان، لمناقشة آخر الأوضاع، وإيجاد الحلول لها.