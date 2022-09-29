سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لبنان تلغي جميع قيود وإجراءات كورونا للمسافرين إليها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-29T08:07:39+0000
لبنان تلغي جميع قيود وإجراءات كورونا للمسافرين إليها

شفق نيوز/ اعلنت لبنان إلغاء جميع القيود والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا للمسافرين القادمين إليها.

وقالت شركة الطيران المدني اللبنانية في كتاب رسمي موجه الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري ببيروت، واطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إنه "استنادا لقرار وزارة الصحة بتاريخ 27 أيلول من عام 2022 فإنه تلغى جميع القيود والإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا والتي كانت مفروضة على الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان".

واضافت انه "تلغى جميع التعاميم السابقة ذات الصلة ويطلب من جميع الشركات التقيد بمضمون هذا التعميم والبدء بتطبيقه على الركاب الذين يصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي ابتداء من 28 أيلول 2022".

related

كان يعتزم زيارة العراق.. اعتقال شاب يهودي "سراً" في لبنان 

Date: 2022-09-20 14:18:21
كان يعتزم زيارة العراق.. اعتقال شاب يهودي "سراً" في لبنان 

أمن مطار بيروت يضبط مواطن سعودي حاول تهريب "كبتاغون"

Date: 2022-05-29 13:16:33
أمن مطار بيروت يضبط مواطن سعودي حاول تهريب "كبتاغون"

العراق في المركز 43 ضمن أفضل الدول للتعايش مع متحور "دلتا"

Date: 2021-09-30 07:53:12
العراق في المركز 43 ضمن أفضل الدول للتعايش مع متحور "دلتا"

مدير الأمن اللبناني يوجه بتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى بيروت

Date: 2021-07-18 12:45:17
مدير الأمن اللبناني يوجه بتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى بيروت

الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قاآني

Date: 2021-04-18 17:36:26
الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قاآني

إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 26 والإصابات إلى 245

Date: 2020-02-27 13:00:04
إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 26 والإصابات إلى 245

وفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك

Date: 2019-09-26 13:02:40
وفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك

روحاني: إيران مستعدة للأسوأ ونتوقع معركة صعبة لإنقاذ الاتفاق النووي

Date: 2019-08-01 18:53:26
روحاني: إيران مستعدة للأسوأ ونتوقع معركة صعبة لإنقاذ الاتفاق النووي