لبنان تلغي جميع قيود وإجراءات كورونا للمسافرين إليها

شفق نيوز/ اعلنت لبنان إلغاء جميع القيود والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا للمسافرين القادمين إليها.

وقالت شركة الطيران المدني اللبنانية في كتاب رسمي موجه الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري ببيروت، واطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إنه "استنادا لقرار وزارة الصحة بتاريخ 27 أيلول من عام 2022 فإنه تلغى جميع القيود والإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا والتي كانت مفروضة على الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان".

واضافت انه "تلغى جميع التعاميم السابقة ذات الصلة ويطلب من جميع الشركات التقيد بمضمون هذا التعميم والبدء بتطبيقه على الركاب الذين يصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي ابتداء من 28 أيلول 2022".