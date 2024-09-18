لبنان تعلن حصيلة جديدة لضحايا "البيجر": أولى المساعدات الطبية وصلت من العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، يوم الأربعاء، حصيلة جديدة لتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي المعروفة باسم "البيجر"، وقال إن أولى المساعدات الطبية وصلت من العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر التطورات في الساحة اللبنانية.

وأوضح الأبيض، أن "الحصيلة ارتفعت الى 12 شهيدا بينهم طفلين (طفلة 8 سنوات وطفل 11 سنة) بالإضافة إلى 4 عاملين في القطاع الصحي".

وأوضح أن "عدد الجرحى بين 2750 و2800 جريح، 750 منهم في الجنوب، 150 في البقاع، 1850 في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية"، مبيناً أن " 10 بالمئة في حالة حرجة".

وأشار الى "إجراء 460 عملية جراحية غالبيتها أما عمليات في الوجه والعيون بالإضافة إلى الأطراف خصوصا اليدين بسبب حالات بتر في الأصابع".

ولفت الابيض الى أن "1800 مصاب احتاجوا دخول المستشفيات أمس لتلقي العلاج"، مشيراً الى "إخلاء بعض الحالات من البقاع إلى سوريا وأخرى إلى إيران".

وتابع "استقبلنا أول طائرة من مجموعة شحنات من دولة العراق (15 طن من الأدوية والمستلزمات وطاقم بشري، مساعدات من إيران والأردن، وتواصل مع وزراء الصحة في العراق ومصر وسوريا وإيران، والحكومة التركية".

ولفت وزير الصحة اللبناني الى أن "ما حدث أمس يظهر أن العدو ذاهب باتجاه التصعيد، كحكومة منذ اليوم الأول نقول لا نريد الحرب ونريد وقف إطلاق نار من غزة إلى لبنان".

وتابع "لدينا ما يكفي من مستلزمات طبية وأدوية مخزنة لأربعة أشهر إذا وقعت الحرب الشاملة ونتمنى أن لا ندخل فيها".