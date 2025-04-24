لبنان يستدعي سفير إيران بسبب "سلاح حزب الله"

شفق نيوز/ أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الخميس، السفير الإيراني مجتبى أماني، ضرورة التقيد بالأعراف الدبلوماسية، على خلفية مواقفه الأخيرة المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني.

وحضر السفير الإيراني في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية اللبنانية بناء لاستدعائه، والتقى الأمين العام السفير هاني الشميطلي، الذي أبلغه "ضرورة التقيد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا".

وكان وزير الخارجية، يوسف رجي، استدعى أماني إلى مقر الوزارة، الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على تصريحاته الأخيرة. وكان يفترض أن يتبلغ موقف لبنان من أمين عام وزارة الخارجية، بسبب وجود رجي خارج لبنان.

لكن أماني لم يحضر إلى الخارجية الأربعاء. وأشار في تصريح لقناة "الجديد" المحلية إلى أنه تبلغ الاستدعاء، لكنه اعتذر عن عدم الحضور، ولم يحدد له بعد موعد جديد.

وقال إن بلاده "تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون فيما يخص ملف سلاح حزب الله"، مشدداً على أن إيران "لا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني".

وبعد الظهر، أفادت وكالة الأنباء المركزية بأن وزارة الخارجية حددت موعداً جديداً لأماني.

وكان أماني قال في منشور على "إكس" نشرها يوم الجمعة الماضي إن "مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول". وتابع: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء".

ورأى أن "حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ولا ينبغي المساومة عليه".