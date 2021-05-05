لبنان.. ترحيل 59 حاوية لمواد شديدة الخطورة من مرفأ بيروت

شفق نيوز / أعلن مجلس الوزراء اللبناني، يوم الأربعاء، ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان عُثر عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى، بعد كارثة انفجار 4 آب 2020 الذي طال المرفأ.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية، أن "بعد متابعة حثيثة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مدى أكثر من ثمانية أشهر، تم اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان قد تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 آب".

وأضاف البيان، أن "شركة (Combi Lift) الألمانية، تولت معالجة توضيب هذه المستودعات بشكل آمن على مدى الأشهر الماضية، وفقا للعقد الموقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان".

وتعرض مرفأ بيروت في 4 آب 2020، إلى انفجار ضخم أطلق عليه مصطلح "بيروتشيما" تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي.

ووقع الانفجار الضخم على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت، مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حينها مقتل أكثر من 204 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، كما وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.