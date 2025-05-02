لبنان تحذر حماس من المساس بـ"أمنها"

شفق نيوز/ حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، حركة حماس من تنفيذ أعمال من شأنها المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي.

وقال المجلس في بيان: "بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وشدد على ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي".

وذكر البيان أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، شدّد على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها".

وأشار إلى أهمية عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر.

ونقل البيان أيضا عن رئيس الحكومة أنه شدد على ضرورة "تسليم السلاح غير الشرعي"، وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي.

وقال إن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".