لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين فتح والجماعات الإسلامية المتشددة

شفق نيوز/ تجددت مساء اليوم الأربعاء، الاشتباكات بوتيرة عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، بـ"تجدد الاشتباكات، مساء اليوم، بين حركة "فتح" والجماعات الاسلامية المتشددة، حيث يسمع اطلاق رصاص وقذائف صاروخية".

وشهد مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان صباح اليوم الأربعاء، هدوءا حذرا بالتزامن مع بدء سريان هدنة، أنهت 4 أيام من اشتباكات أسفرت عن قتلى وإصابات.

وكانت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" أعلنت بعد اجتماع ضم ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية في مقر سفارة فلسطين ببيروت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

ومساء أمس الثلاثاء، تجددت الاشتباكات، بعد انتهاء اجتماع بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين في دار الفتوى بمدينة صيدا.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي بين مقاتلين من حركة "فتح" ومجموعات إسلامية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين.