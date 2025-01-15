لبنان.. انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة وحزب الله يتجه للمقاطعة

‎شفق نيوز/ بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأربعاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة، حيث يلتقي رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الكتل النيابية للوقوف على آرائها بتشكيل الحكومة الجديدة.

‎وتتجه كتلتا حركة أمل وحزب الله إلى مقاطعة هذه الاستشارات، في حين تكثفت الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أكثر من مستوى، حيث تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور لبنان، الجمعة، لخفض سقف التوتر وحث الثنائي على المشاركة في عملية إعادة بناء الدولة.

‎وبعد تسميته رئيساً للحكومة، استعرض سلام، أمس الثلاثاء، رؤيته لمستقبل لبنان، متعهدا ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، و"بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".