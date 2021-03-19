لبنان .. الإعلان عن إجراءات لضبط سعر صرف الليرة

شفق نيوز / كشفت الرئاسة اللبنانية، يوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، وذلك بعد تراجع الليرة إلى مستويات قياسية مؤخرا.

ويأتي هذا الإعلان، بعد اجتماع تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، للتداول في الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.

وقال مستشار الرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن "اتفاقا تم على سلسلة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار".

وأضاف قسطنطين، أن "البنك المركزي، سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف، كل ما دعت الحاجة"، مشيرا إلى أن مصرف لبنان "قرر العمل بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات".

بدوره، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي"، وفقا للرئاسة.