سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لبنان .. الإعلان عن إجراءات لضبط سعر صرف الليرة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-19T13:10:48+0000
لبنان .. الإعلان عن إجراءات لضبط سعر صرف الليرة

شفق نيوز / كشفت الرئاسة اللبنانية، يوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، وذلك بعد تراجع الليرة إلى مستويات قياسية مؤخرا.

ويأتي هذا الإعلان، بعد اجتماع تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، للتداول في الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.

وقال مستشار الرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن "اتفاقا تم على سلسلة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار".

وأضاف قسطنطين، أن "البنك المركزي، سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف، كل ما دعت الحاجة"، مشيرا إلى أن مصرف لبنان "قرر العمل بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات".

بدوره، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي"، وفقا للرئاسة.

related

لليوم الثالث.. المحتجون يقطعون الطرقات في لبنان

Date: 2021-01-27 16:41:54
لليوم الثالث.. المحتجون يقطعون الطرقات في لبنان

الحريري يرد على "مفاجأة" عون: سأزورك للمرة الـ17

Date: 2021-03-17 20:04:35
الحريري يرد على "مفاجأة" عون: سأزورك للمرة الـ17

حكومة "حزب الله" تنال ثقة البرلمان اللبناني

Date: 2020-02-11 19:32:40
حكومة "حزب الله" تنال ثقة البرلمان اللبناني

لبنان يعلن حالة الطوارئ في بيروت

Date: 2020-08-05 16:09:30
لبنان يعلن حالة الطوارئ في بيروت

لبنان ترد على إسرائيل: عدوانكم استهدف استقرارنا والمنطقة

Date: 2019-08-25 14:16:26
لبنان ترد على إسرائيل: عدوانكم استهدف استقرارنا والمنطقة

لبنان في مأزق جديد.. رئيس الوزراء المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

Date: 2020-09-26 08:42:32
لبنان في مأزق جديد.. رئيس الوزراء المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

وزير خارجية لبنان يقدم استقالته.. لا ارادة في الاصلاح

Date: 2020-08-03 08:32:28
وزير خارجية لبنان يقدم استقالته.. لا ارادة في الاصلاح

كارثة المرفأ تطيح بحكومة لبنان

Date: 2020-08-10 14:23:36
كارثة المرفأ تطيح بحكومة لبنان