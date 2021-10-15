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لبنان .. العثور على طائرة مدنية سقطت في البحر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-15T08:44:37+0000
لبنان .. العثور على طائرة مدنية سقطت في البحر

عثرت فرق الإنقاذ اللبنانية، اليوم الجمعة، على الطائرة الخفيفة التي سقطت يوم الأربعاء الماضي في البحر قبالة شاطئ حالات.

وقال رئيس وحدة الإنقاذ البحري، سمير يزبك، إن "الجيش عثر على الطائرة المدنية التي سقطت وحدد موقعها من خلال المركب المجهز بتقنية Sonar ويعمل على انتشالها".

إلا أن يزبك لم يقدم أي معلومت حول مصير الشابين اللذين كانا على متن الطائرة، ولا يزالان في عداد المفقودين.

يذكر أن الطائرة التي سقطت تابعة لنادي الطيران اللبناني، ومن طراز "سيسنا 172".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب من الأجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة والراكبين اللذين كانا على متنها، فيما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قيادة الجيش اللبناني إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث.

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