لبنان.. الجيش يدخل على خط الأزمة الاقتصادية

شفق نيوز / أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، يوم الخميس، أن المؤسسة العسكرية هي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، فيما حذر من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

وقال عون في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش إن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويبدو واضحاً انعدام الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه".

وأضاف عون قائلا: "أنوه بأداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط وايمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة وهو ما أدى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% والنسبة نفسها تنطبق على التغذية والطبابة والمهمات العملياتية وقطع غيار الآليات".

وانعقد المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة عشرين بلد آخر.