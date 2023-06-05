لبنان.. البرلمان يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز / دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الاثنين، النواب إلى حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلنت القوى السياسية المعارضة في لبنان، أمس الأحد، ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية.

وجاء هذا الترشيح، بعد نقاشات ومفاوضات أجرتها المعارضة مع "التيار الوطني الحر" أثمرت نتائجها على دعم أزعور، في وقت أعلن رئيس التيار، جبران باسيل، أمس السبت، عن تقاطع مصلحة التيار مع مصالح المعارضة في دعم أزعور.

وكان المرشح للرئاسة اللبنانية، ميشال معوّض، أعلن في وقت سابق من اليوم، "سحب ترشّحه للانتخابات الرئاسية لصالح الوزير السابق جهاد أزعور".

ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.

وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.