لبنان.. اجتماع أمريكي فرنسي سعودي لبحث الأزمة الاقتصادية

شفق نيوز / استقبل السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، السفيرتين الأمريكية والفرنسية، دوروثي شيا، وآن غريو، لإجراء مشاورات دبلوماسية بشأن الوضع الاقتصادي في لبنان.

وقال وليد البخاري على حسابه في "تويتر"، إن اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

بدورها، قالت السفارة الأمريكية لدى لبنان، إن "السفيرة شيا، ترافقها السفيرة الفرنسية، آن غريو، اجتمعتا بسفير المملكة العربية السعودية، وليد البخاري، لإجراء مشاورات دبلوماسية، وهي الأحدث في سلسلة المناقشات الثلاثية حول الوضع الاقتصادي العصيب في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني بالطريقة الأكثر فاعلية".