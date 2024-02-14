ألبانيا تتهم إيران بالوقوف وراء اختراق إلكتروني متطور

شفق نيوز/ اتهمت ألبانيا، الحكومة الإيرانية بتنفيذ اختراق إلكتروني متطور عبر مجموعة من "الهكرز" ترعاها طهران.

وقالت سلطات الأمن السيبراني في ألبانيا إن مجموعة قرصنة "ترعاها" الحكومة الإيرانية هاجمت معهد الإحصاء الألباني في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان المعهد أفاد في الأول من شباط/ فبراير الجاري بأنه كان هدفا لـ"هجوم إلكتروني متطور" وأن بعض الأنظمة تأثرت.

واتهمت الهيئة الوطنية للتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني في ألبانيا، منظمة "العدالة الداخلية" – التي وصفتها بأنها "جماعة معتدية ترعاها الحكومة الإيرانية" - بالهجوم الذي أثر على 40 جهاز حاسوب.