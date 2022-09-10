ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمّل ايران مسؤوليته

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الألبانية، يوم السبت، عن تعرضها لهجوم إلكتروني جديد، متهمة إيران بالوقوف وراءه.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، أن "الانظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة لهجوم الكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في تموز/ يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد".

وأضافت "بغية تحييد العمل الإجرامي وضمان أمن الأنظمة" وضعت السلطات الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة.

وندّد رئيس الوزراء إيدي راما في تغريدة بـ"هجوم سيبراني جديد ارتكبه المهاجمون أنفسهم الذين سبق أن دانتهم الدول الصديقة والحليفة لألبانيا".

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من قرار ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في تموز/ يوليو الماضي.

والعلاقات بين البلدين متوترة منذ سنوات على خلفية استضافة ألبانيا أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران "إرهابية".

والأربعاء اتّهم رئيس الوزراء الألباني إيران بالوقوف خلف "هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها" في 15 تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف أن "تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبّرتها ورعتها" طهران.

وكانت تلك المرة الأولى التي تعلن فيها تيرانا عن تعرّضها للهجوم المذكور.

وأعلن رئيس الوزراء الألباني حينها أن "مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري".

وقال إن "الهجوم المذكور فشل" مضيفًا أن "الأضرار يمكن اعتبارها بسيطة نظرًا إلى أهداف المهاجم. أصبحت كافة الأنظمة من جديد مشغّلة بشكل كامل ولم يحصل حذف بيانات لا يمكن الرجوع عنه".

وأعلن أن السفارة الإيرانية لدى تيرانا تلقّت إخطارًا رسميًا يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

وأدانت طهران "بشدة" اليوم السبت قرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية، واعتبرت أنه استند "إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية" وأنه "خطوة غير مدروسة وتفتقر الى بعد النظر في العلاقات الدولية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية هي واحد من البلدان المستهدفة بالهجمات الإلكترونية على بنيتها التحتية، وترفض وتدين أي استخدام للفضاء السيبراني كأداة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية للدول الأخرى".