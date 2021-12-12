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لا يمتلك عقارات أو سيارات.. الكشف عن حساب الرئيس الفرنسي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-12T21:05:32+0000
لا يمتلك عقارات أو سيارات.. الكشف عن حساب الرئيس الفرنسي

شفق نيوز/ بلغ إجمالي دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو 1.07 مليون يورو (1.2 مليون دولار) على مدار ما يقرب من خمس سنوات منذ توليه منصبه، حيث يتقاضى راتباً سنوياً يقارب نصف الـ 400 ألف دولار، وهي قيمة الراتب الذي يتلقاه الرئيس الأمريكي.

بالإضافة إلى 196 ألف يورو في الأجور السنوية التي تدفعها الدولة، حصل "ماكرون" على مكاسب رأسمالية بقيمة 6000 يورو معظم السنوات، وتراوحت عائدات كتابه "الثورة" لعام 2016 من صفر في 2018، إلي 141 ألف يورو في 2020.

أظهرت المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية الفرنسية أن "ماكرون" يمتلك عدة حسابات توفير، لكنه لا يمتلك عقارات أو سيارات. ويُطلب من القادة الفرنسيين نشر تفاصيل أرباحهم في الأشهر الأخيرة من ولايتهم.

 

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