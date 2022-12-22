"لا يحترمن قواعد اللباس".. وزير تعليم طالبان يبرّر استبعاد النساء من الجامعة

شفق نيوز/ برّر وزير التعليم العالي في طالبان اليوم الخميس، منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان، بأنهن "لا يحترمن قواعد اللباس".

وقال ندا محمد نديم خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي: "هؤلاء الطالبات اللواتي كن يذهبن إلى الجامعة، لم يحترمن التعليمات بشأن الحجاب، الحجاب إلزامي في الإسلام".

وأشار الوزير إلى أنّ الفتيات اللواتي كنّ يدرسن في محافظات بعيدة عن منزلهن "لم يسافرن مع محرم، رفيق ذكر بالغ".

وقال: "شرفنا الأفغاني لا يسمح لشابة مسلمة من مقاطعة ما بأن تتواجد في مقاطعة بعيدة من دون أن يرافقها والدها أو شقيقها أو زوجها".

وفي رسالة مقتضبة مساء الثلاثاء، أمر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر، وشكّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.

وزادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجياً من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية، واستُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وتعهّدت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد للشريعة الإسلامية الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

AFP