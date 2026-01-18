"لا نريد أن نكون أميركيين" .. آلاف الدنماركيين يتظاهرون تضامناً مع غرينلاند

شفق نيوز - متابعة

خرج آلاف الأشخاص في أنحاء الدنمارك تضامنًا مع غرينلاند وقد رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات من بينها "أوقفوا التدخل في غرينلاند"، إلى جانب علم الإقليم الأحمر والأبيض، وفقا لما نشرته، صباح اليوم الأحد، شبكة "CNN" الأميركية.

وقالت جولي رادماخر، وهي سياسية غرينلاندية ودنماركية، إن : دونالد، لا نريد أن نكون أميركيين. نحن غرينلانديون، ونريد أن نعيش في عالم ديمقراطي. ونأمل أن يدعمنا الأمريكيون".

في حين قال ألكسندر والاس، مواطن أمريكي، "لم ألتقِ قط بأميركي واحد يفكر بغير هذا الرأي. يجب أن تكون غرينلاند حرة، ويجب أن تكون غرينلاند لأهلها، لا للأمريكيين".