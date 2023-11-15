لا مؤشرات لمحتجزين داخل "الشفاء".. الجيش الإسرائيلي يقر وحماس تهاجم بايدن

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عدم وجود أي مؤشرات للمحتجزين لدى حركة حماس، داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك بعد اقتحام المجمع الطبي فجر اليوم.

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن عمليات المسح مستمرة، بعد اقتحام الجيش مجمع الشفاء الطبي في غزة وتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش في جميع أقسام وغرف المستشفى، كأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والقلب.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الجيش أخضع عددا من الأطباء والنازحين في مستشفى الشفاء للتحقيق.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية "دقيقة" ضد حماس في منطقة محددة من المجمع الطبي الأكبر من نوعه في قطاع غزة المحاصر منذ 40 يوماً.

وحملت حركة حماس إسرائيل والرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية الاقتحام، خصوصا بعد أن قالت واشنطن أمس، إن لديها معلومات مخابراتية تدعم الاستنتاجات التي توصلت إليها إسرائيل حول مجمع الشفاء الطبي.

ورأت الحركة أن "تبني البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين".

وأضافت "نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي".