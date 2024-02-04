"لا مؤشرات على مقتل إيرانيين".. البنتاغون: ضرباتنا في العراق وسوريا دمرت 84 هدفاً من 85

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، التي نفذت رداً على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بهجوم لفصيل مسلح عراقي على البرج 22 في الأردن.

ونقلت شبكة NBC، عن مسؤول في البنتاغون، قوله إن "تقييم ضربات الجمعة في العراق وسوريا أظهر أن 84 من أصل 85 هدفاً قد دمرت أو تضررت وظيفياً".

وأشار المسؤول العسكري الأمريكي، إلى عدم وجود أي مؤشرات حاليا على مقتل إيرانيين في الضربات الجوية التي نفذت في العراق وسوريا".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد أكد أن بلاده تعتزم شن المزيد من الضربات في الشرق الأوسط، ردا على مقتل 3 جنود في هجوم على قاعدة بالأردن نفذته فصائل تقول واشنطن إنها موالية لطهران.

ونفذت الولايات المتحدة، ليل الجمعة، موجة من "الضربات الانتقامية" على 85 هدفاً في العراق وسوريا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.