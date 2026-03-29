"لا ملوك".. تظاهرات مليونية ضد سياسات ترمب والحرب على إيران

شفق نيوز- واشنطن

شارك الملايين، يوم الأحد (السبت بالتوقيت الأميركي)، في تظاهرات "لا ملوك" بمختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على سياسات الرئيس دونالد ترمب والحرب على إيران.

وقال المنظمون إن نحو 7 ملايين شخص شاركوا في تظاهرات سلمية في حوالي 2700 مدينة وبلدية، أي مئات المواقع الإضافية مقارنة بالاحتجاج السابق في يونيو/حزيران الماضي. وشوهدت لافتات معارضة لترمب حملت عبارات مثل "الحرب من أجل الأرباح قواتنا ليست للبيع" و"عندما يصبح الظلم قانوناً، تصبح المقاومة واجباً".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد "نتاج شبكات تمويل يسارية" ولا تتمتع بدعم شعبي حقيقي، وفق بيان للمتحدثة باسمه.

وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأميركيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة "لا ملوك"، التي تعد من أبرز الحركات المناهضة لترمب منذ بداية ولايته الثانية مطلع 2025.

وبدأت احتجاجات "لا ملوك" أول مرة في 15 يونيو/حزيران 2025 الذي صادف عيد ميلاد ترمب الـ79، للتعبير عن رفض سياساته، ثم أُقيمت النسخة الثانية في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رأى المحتجون أن ترمب يقود البلاد نحو اتجاه "عسكري واستبدادي" أكثر.

كما شهدت الولايات المتحدة في الأشهر الماضية احتجاجات على سياسات الهجرة، وخرج آلاف العمال والطلاب في عدد من المدن والحرم الجامعية اعتراضاً على الإجراءات الصارمة التي تبنتها الإدارة الأميركية.