"لا عباس ولا حماس".. نتنياهو يعلن خطته لمستقبل غزة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، رافضاً فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.

وقال نتنياهو، خلال اجتماعه بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل".

وأضاف: "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس بعدما نفذت هجوما على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز نحو 240 إسرائيلي وفقا لإحصاءات رسمية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 50 ألفا منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع بعد محاصرته بالكامل.