"لا شبهة قرصنة".. عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا

شفق نيوز/ كشفت الشرطة الفيدرالية المسؤولة عن أمن المطارات أن أنظمة الكمبيوتر التابعة للشرطة في ألمانيا تعاني من مشاكل فنية في المطارات في جميع أنحاء البلاد، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب الصحيفة تأثرت الأنظمة التي تستخدمها الشرطة لمراقبة الوافدين إلى البلاد.

ونقلت عن ضابط شرطة فيدرالي قوله: "يتعين على زملائنا إجراء معظم الفحوصات يدويا". وفقًا لإذاعة "دبليو دي آر"، اضطر الركاب في مطار "دوسلدورف" إلى الانتظار لمدة ساعتين تقريبا، في حين أصبح الدخول من دول خارج منطقة شنغن غير ممكن حاليا وسط هذه الانقطاعات.

فيما ذكرت محطة الأخبار العامة WDR أن المشكلة أثرت على الركاب القادمين إلى ألمانيا من دول غير "شنغن"، حيث اضطر الركاب إلى البقاء على متن الطائرة في بعض الحالات.

وأكد متحدث باسم مطار دوسلدورف أن المطار يواجه مشاكل مماثلة.

وقال: "يمكننا أن نؤكد أنه منذ حوالي الساعة 2 مساءً (1300 بتوقيت غرينتش) اليوم، كانت هناك اضطرابات في مراقبة الحدود للرحلات الجوية من وإلى منطقة غير شنغن"، مضيفًا أنه يتم تزويد الركاب بالمياه.

كذلك أوضح مطار فرانكفورت، أكثر مراكز ألمانيا ازدحاما، أن جدول رحلاته غير متأثر حاليا بالمشكلة، لكن الدخول إلى ألمانيا قد يتأخر بالنسبة للبعض.

وأضاف متحدث باسم مطار برلين براندنبورغ أنه في حين يواجهون تأخيرات، فلا يوجد أمر بوقف السماح للأشخاص بالدخول أو منع الطائرات من الهبوط.

من جانبها، استبعدت الشرطة الفيدرالية الألمانية تعرض أنظمة المطارات لعملية قرصنة، وذكرت صحيفة "بيلد" أن أنظمة المطارات الألمانية قديمة ووزيرة الداخلية تجاهلت تحذيرا بشأن ضرورة تحديثها.