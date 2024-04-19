لا رد فوري لطهران.. "متسللون" من داخل الأراضي الإيرانية متهمين بقصف أصفهان

شفق نيوز/ قال محلل سياسي إيراني، يوم الجمعة، إن "متسللين" قاموا بإطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مدينة أصفهان قبل ساعات، فيما أشار مسؤول كبير في البلاد أنه ليس هناك رد فوري من طهران تجاه إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المحلل قوله إن "متسللين من داخل الأراضي الإيرانية هم من أطلقوا الطائرات المسيرة إلا أن الدفاعات الجوية في أصفهان تمكنت من إسقاطها".

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من انتشار تقارير أفادت بضلوع إسرائيل في هجوم على إيران.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، لم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أو ينفي ضلوع إسرائيل في الهجوم، واكتفى بالقول: "لا تعليق حالياً".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز"، أنه "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة.. لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوم".

والجمعة، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن مصادر مطلعة قولها إن "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل نفذت هجوما على إيران، ردا على الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الجمعة، إن دوي انفجارات سمع قرب مطار مدينة أصفهان بوسط البلاد، ومصدر إيراني لوكالة "رويترز" إنه تفعيل نظام الدفاع الجوي في إقليم أصفهان.

وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت إلى إسرائيل.

وليل السبت الأحد، أطلقت إيران مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.

والأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل "تحتفظ بالحق في حماية نفسها" في مواجهة الضغوط الدولية على حكومته لتجنّب رد ضد إيران يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد في خضم الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.