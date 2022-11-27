"لا خصومة دائمة في السياسة".. أردوغان: العلاقات مع سوريا قد تعود مثل مصر

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر.

وأضاف أردوغان بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية: "ليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

إلى ذلك أشار الرئيس التركي إلى أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر.

وأكد أن مسار التطبيع بين البلدين سيتواصل على المستوى الوزاري، مبينا أن "عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع الوزراء".

وقال أردوغان إنهما تحدثا خلال ذلك الاجتماع لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة.

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان السيسي في قطر خلال افتتاح فعاليات كأس العالم 2022، الأسبوع الماضي فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.