"لا تهديد لإسرائيل".. سوريا ترد كتابياً على شروط تخفيف العقوبات الأمريكية

شفق نيوز/ في إطار المساعي المستمرة من قبل السلطات السورية الجديدة لرفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأمريكية، كشفت وكالة "رويترز" أن دمشق ردّت كتابياً على قائمة الشروط التي طرحتها واشنطن لرفع جزئي محتمل للعقوبات.

وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز"، أفادت الحكومة السورية بأنها استجابت لمعظم الشروط الأمريكية، مع الإشارة إلى السعي للتوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن بعض القضايا العالقة.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري الجديد، أكدت الرسالة أن هذه المسألة تتطلب جلسة تشاورية أوسع، مشيرة إلى أنه تم تعليق إصدار الرتب العسكرية.

وفي شأن الفصائل الفلسطينية، شددت الرسالة على أن سوريا "لن تشكل تهديداً لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل"، مضيفة أن السلطات ستشكّل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية داخل البلاد، مع فتح الباب لمزيد من المناقشات حول هذا الملف.

وكانت واشنطن قد سلّمت دمشق، في وقت سابق من الشهر الماضي، قائمة تضم ثمانية شروط تطالب الحكم السوري الجديد بالوفاء بها، من بينها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي الأجانب مناصب قيادية.

وقد سلّمت المسؤولة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي هذه الشروط شخصياً إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 مارس/ آذار الماضي.