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"لا تمنحوها هذا الشرف".. وزيرة المانية تستفز "الدوحة" بشأن استضافة كأس العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-28T17:48:20+0000
"لا تمنحوها هذا الشرف".. وزيرة المانية تستفز "الدوحة" بشأن استضافة كأس العالم

شفق نيوز / أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الجمعة، استدعاء سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجا على تصريحات "غير مقبولة و مستفزة للشعب القطري"أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن نهائيات كأس العالم في كرة القدم المقررة في الدوحة.

وقالت الحكومة القطرية في بيان نقلته وكالة فرانس برس إنّ "وزارة الخارجية استدعت سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ و شجبها لتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم" ، مطالبة "بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

وأتى ردّ الفعل القطري غداة قول فايسر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول".

كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر إنّه "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيرا احتجاجا على تصريح لمسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.

ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.

وشدّدت مذكرة الاحتجاج القطرية على "رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحقّ دولة تمثّل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلّت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود".

كما استغربت المذكرة إدلاء الوزيرة الألمانية بهذه التصريحات "قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل"، معتبرة أنّ هذا الأمر "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية".

ونقل البيان عن ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قوله إنّ تصريحات الوزيرة الألمانية "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري".

وشدّد الأنصاري على أنّه "ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".

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