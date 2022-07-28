"لا تكفير ولا تحريم".. الإفتاء المصرية: لا مانع من التمسح وتقبيل الاضرحة الدينية والصلاة فيها جائزة

شفق نيوز / أفتت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بعدم وجود مانع شرعي من "التمسح" بالأضرحة الدينية و"تقبيلها" وطلب "المدد" من الأنبياء والأولياء والصالحين، كما أفتت بجواز الصلاة في المساجد التي تضم اضرحة، رافضة أي تكفير أو تحريم لممارسيها.

وقالت دار الإفتاء المصرية في تغريدة على حسابها الموثق في موقع تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "لا مانع شرعاً من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين ولا فرق في ذلك بين كونهم احياءً أو منتقلين، لأنه محمول على السببية لا على التأثير، كما أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملُها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه، ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك".

كما أضافت دار الإفتاء المصرية أن "النصوص الشرعية دلت على ان الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات، والقول بتحريمها قول باطل لا يلتفت اليه ولا يعول عليه".

وتأتي فتوى دار الإفتاء المصرية "الجريئة" مخالفة لفتاوى وآراء علماء دين يرون أن التمسح وتقبيل الاضرحة أو الصلاة في مراقد دينية تضم قبوراً حراما ويكفرون من يقوم بذلك، بل ويصل الامر الى السماح بقتل من يقوم بذلك.