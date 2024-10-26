"لا تردوا" سننهي التصعيد.. رسالة إسرائيل إلى إيران قبل تنفيذ الضربة

شفق نيوز/ أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم السبت، بأن إسرائيل أخطرت إيران قبل تنفيذ ضربتها الليلة الماضية وطالبتهم بـ"عدم الرد" لإنهاء هذه الفترة، لافتاً إلى أن هذا الأخطار غرضه "منع تصعيد أوسع" بين الجانبين.

وكتب الموقع نقلا عن 3 مصادر أمريكية مطلعة، قولها "قبل ساعات قليلة من الهجوم، أرسلت إسرائيل رسائل إلى طهران وطالبتها بعدم الرد عليها"، مردفاً: "حصل الإيرانيون على توضيح عام مسبقا عمّا سيتم مهاجمته وما لن تتم مهاجمته".

وأضاف أن "الرسالة الإسرائيلية كانت محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وإيران ومنع تصعيد أوسع"، موضحاً أن "الرسالة الإسرائيلية نقلت إلى الإيرانيين عبر عدة أطراف ثالثة".

‎وتابعت المصادر: "ركزت الموجة الأولى من الهجوم الإسرائيلي على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية بينما ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار ومواقع إنتاج الأسلحة".

‎بينما قال مصدران آخران إن إسرائيل حذرت الإيرانيين من الرد على الهجوم وأكدت أنه إذا ردت إيران، فإن إسرائيل "ستنفذ هجوما آخر أكثر أهمية" خاصة إذا قتل أو جُرح مدنيون إسرائيليون.

‎وأكد "أكسيوس" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يستجب لطلب التعليق على هذه المعلومات".

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية الإسرائيلية ولكن إذا ردت إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن إسرائيل ضد مثل هذا الهجوم.

‎وأضاف المسؤول: "يجب أن يكون هذا نهاية الردود العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران"، موضحا أنه "إذا هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى، فسوف تكون هناك عواقب. لقد أبلغنا إيران بذلك بشكل مباشر وغير مباشر".