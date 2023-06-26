"لا ترامب ولا بايدن".. الأمريكيون يفجرون مفاجأة قبل الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ بينما يستمر الاستعداد للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية لعام 2024 على قدم وساق، يبدو الرئيس جو بايدن المرشح الأقرب للترشح عن الحزب الديمقراطي، كما ما يزال الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، بحسب استطلاعات للرأي.

لكن نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يريدون رؤية أي من هاتين الشخصيتين في السباق الرئاسي المقبل.

فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة سي أن أن، ومؤسسة أس أس أر أس البحثية، في 20 يونيو/حزيران الجاري، أن 36٪؜ من الناخبين لا ينظرون إلى بايدن أو ترامب بشكل إيجابي.

وقبل الانتخابات الأخيرة، عام 2020، كشف 5٪؜ فقط من الناخبين أنهم يملكون وجهة نظر غير إيجابية لكل من بايدن وترامب.

بينما أعرب 3٪؜ من الناخبين، أن لديهم وجهة نظر غير مواتية للديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري ميت رومني في استطلاع سي أن أن بانتخابات عام 2012.

وبالمقارنة مع انتخابات عام 2016، بين ترامب وهيلاري كلينتون، كان 19٪؜ لا يرون أيا منهما بشكل إيجابي، مما يعني أن استطلاع الرأي الأخير يظهر أن مزيدا من الأمريكيين يكرهون المرشحين الرئيسيين للحزبين أكثر من أي وقت مضى حتى الآن.