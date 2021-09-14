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آلاف الافغان يتظاهرون ضد طالبان احتجاجاً على طردهم من منازلهم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-14T11:42:52+0000
آلاف الافغان يتظاهرون ضد طالبان احتجاجاً على طردهم من منازلهم

شفق نيوز/ تظاهر آلاف الافغانيين، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على مطالبة حركة طالبان لهم بإخلاء منازلهم في مدينة قندهار جنوبي افغانستان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولي حكومي أفغاني سابق، قوله إن "الآلاف تظاهروا في قندهار جنوبي أفغانستان، وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن".

واشار الى أن "المحتجين تجمعوا أمام منزل الحاكم في قندهار بعد مطالبة نحو ثلاثة آلاف أسرة بمغادرة مجمع سكني".

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشودا من الناس يسدون طريقا في المدينة.

ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.

وذكر المسؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار أنه تم إمهال الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاما، 3 أيام للمغادرة.

وأوضحت رويترز أن المتحدث باسم حركة طالبان، رفض طلبات التعقيب على تلك الاحتجاجات أو أوامر الإخلاء.

وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة، التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابول قبل نحو شهر، باشتباكات دموية في بعض الأحيان. غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم الثلاثاء.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/ أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

 

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