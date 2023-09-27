لافروف ينصح أرمينيا: أنظروا لمصير الدول المعتمدة على الولايات المتحدة

شفق نيوز/ رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، أن الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تنتهي إلى مصير لا تُحسد عليه.

وقال لافروف في رد على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، إن العديد من السياسيين البارزين في أرمينيا يريدون سيناريو مماثلاً ويتطلعون نحو الغرب.

وأضاف "كما تعلمون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة روسيا وتكوين صداقات جديدة".

وتابع "إذا اعتمدوا على الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات العديد من ممثلي القيادة الأرمنية، فربما من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، وكيف تعاملت الولايات المتحدة مع أولئك الذين سعوا للانضواء تحت جناحها. مصير كل هؤلاء الأشخاص لا يحسدون عليه على الإطلاق".

وأكد لافروف أنه لا يمكن تجاهل مصالح روسيا في جنوب القوقاز من الناحية الجيوسياسية.

وأشار إلى أنه "من المستحيل تاريخياً وجغرافياً وجيوسياسياً خسارة روسيا بمعنى التجاهل التام لمصالحها في جنوب القوقاز. ولكن بعض القادة في يريفان – عاصمة أرمينيا - لديهم مثل هذه الآمال، ويتحدثون عن هذا بشكل مباشر".

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليا "غير فعالة".

وقال باشينيان، في رسالة وجهها إلى مواطني أرمينيا "الهجمات التي شنتها أذربيجان على أرمينيا في السنوات الأخيرة تسمح لنا بالتوصل إلى نتيجة واضحة، تفيد بأن الهياكل الأمنية الخارجية التي نشارك فيها غير فعالة من وجهة نظر مصالح الدولة ومن وجهة نظر أمن أرمينيا".