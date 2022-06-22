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لافروف يناقش في طهران "الصفقة النووية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-22T16:54:42+0000
لافروف يناقش في طهران "الصفقة النووية"

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة من المقرر خلالها أن يجري مباحثات مع قيادة البلاد.

ووفق ما ذكرته الخارجية الروسية، من المقرر أن يناقش لافروف مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الوضع حول الصفقة النووية، والتي توقفت مفاوضات استعادتها بشكل مؤقت منذ نهاية مارس / اذار، وكذلك أوكرانيا وأفغانستان وسوريا والعلاقات الثنائية.

وبعد زيارته إلى طهران، سيزور لافروف في 23 و24 يونيو/ حزيران، العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يتم التخطيط أيضا للجراء مباحثات مع قيادة البلاد.

 

 

 

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