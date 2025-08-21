لافروف يكشف شروط لقاء بوتين مع زيلينسكي

شفق نيوز- موسكو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن رئيس بلاده فلاديمير بوتين مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، ولكن يجب أن يسبق ذلك عمل تحضيري مكثف من جانب الخبراء والوزراء.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، أن الرئيس بوتين صرح مرات عديدة بأنه مستعد للقاء، بما في ذلك مع زيلينسكي، لكن بشرط أن يتم فهم ودراسة بشكل جيد جميع القضايا التي تتطلب النظر على أعلى مستوى. ولكي يتم حل هذه القضايا بشكل جيد، يجب أن يسبقها تحضير دقيق يقوم به الخبراء والوزراء مع إعداد التوصيات المناسبة.

وتابع لافروف بالقول: "يجب إدراك أنه عندما يتعلق الأمر، كما آمل، بتوقيع اتفاقيات مستقبلية، فيجب في البداية حل موضوع شرعية الشخص الذي سيوقع هذه الاتفاقيات من الجانب الأوكراني".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن زيلينسكي لم يقم حتى الآن بإلغاء مرسومه الصادر قبل ثلاث سنوات، والذي يحظر بشكل مباشر المفاوضات مع الرئيس الروسي.

وقال: "من الواضح أن نشاط زيلينسكي بشأن تنظيم قمة مع الرئيس الروسي يهدف إلى إظهار سعيه البناء المزعوم إلى عملية التسوية، ولكنه في الواقع يحاول استبدال العمل الجاد والصعب المتمثل في تنسيق مبادئ الحل الدائم للأزمة، باستعراضات مسرحية على غرار تلك التي كان يمارسها في المسرح الجامعي وفي مجموعة "كفارتال 95" المسرحية قبيل توليه السلطة".

في 19 آب/أغسطس، قال ترامب إن جميع القرارات المتعلقة بحل الصراع في أوكرانيا يجب أن يتخذها بوتين و زيلينسكي، لأن الولايات المتحدة بعيدة للغاية عن مسرح الأعمال القتالية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين: "أجريت اجتماعا ناجحا للغاية مع الرئيس بوتين. وأجريت اجتماعا ناجحا أيضا مع الرئيس زيلينسكي. ورأيت أنه سيكون من الأفضل أن يلتقيا دون حضوري لفهم الأمر. أريد أن أفهم ما الذي سيؤول إليه الأمر.. إنهم بصدد الإعداد (للقاء محتمل)، وسنرى ما سيحدث".