لافروف: هدف الغرب القضاء على روسيا ومن بعدها الصين

شفق نيوز/ اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة القضاء على بلادها والصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف اليوم مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة.

وتطرق وزير الخارجية الروسي الى الشأن الأوكراني، وقال، إن المسار الهدام للغرب الجماعي لا زال مستمرا، حيث يظهر في الإعلام الغربي رغبتهم الواضحة في "هزيمة روسيا استراتيجيا"، ويكشفون عن أهدافهم بالتخلص من المنافسين، وإلغاء الدولة التي ترغب في ممارسة سياساتها المستقلة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أنه بعد أن يتم القضاء على روسيا كما يقولون سيكون الهدف التالي هو الصين، وأي دولة تفكر في الدفاع عن المصالح المستقلة، وليس مصالح الولايات المتحدة التي أخضعت جميع الدول الغربية لمصالحها.

وقال لافروف ايضا: على خلفية الإعلانات اليومية من كييف وواشنطن وبروكسل، نفهم أنهم لا يريدون وقف العمليات العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، حيث يقولون إنهم مستعدون للمحادثات، دون أن يأخذوا في الاعتبار الضمانات التي تطلبها روسيا استنادا لقلقها الذي يهملونه ولا يهتمون به بشكل كامل، فيما يقولون إن علاقات الناتو وأوكرانيا ليست من شأننا (روسيا).