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لافروف: روسيا أحرجت الغرب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-08T08:05:37+0000
لافروف: روسيا أحرجت الغرب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إن روسيا طرحت في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين عددا من أسئلة غير مريحة بالنسبة للدول الغربية، ولم تتلق جوابا عنها.

وأضاف لافروف في تصريح صحفي خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، : "على الرغم من سلوك زملائنا الغربيين ... فقد سمحت لنا المناقشة المفيدة بطرح أسئلة غير مريحة لزملائنا الغربيين".

وتابع لافروف: "ليس لديهم أجوبة على هذه الأسئلة، هناك فقط الرهاب من روسيا، الذي جعلوه محل الحاجة إلى التوصل لاتفاقات على قضايا رئيسية في مجالي الاقتصاد العالمي والمالية".

ويشارك وزير الخارجية الروسي في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية، والتي انطلقت اليوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى غدا السبت.

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