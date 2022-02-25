لافروف : الرئيس الاوكراني كاذب وعمليتنا مستمرة لإزاحة النازيين الجدد

شفق نيوز / وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، الرئيس الاوكراني بأنه "كاذب" ورفض تنفيذ الاتفاقات مع روسيا، وفيما بيّن ان العملية العسكرية الروسية مستمرة لازاحة "النازيين الجدد"، أكد ان الحوار سينطلق في حال القى الجيش الاوكراني سلاحه.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو وتابعته شفق نيوز إن "الرئيس الاوكراني زيلينسكي كاذب وقد رفض المحادثات سابقا وتنفيذ اتفاقات مينسك، بل انه دعا لطرد كل من يتحدث الروسية من بلاده".

وهاجم لافروف الغرب الذي يساند الرئيس الاوكراني مبينا أنه "تجاهل الحصار الاقتصادي والتجاري لإقليم دونباس"، لافتا الى ان "موسكو ستدعم جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك، وستجري علاقات طبيعية مع الجمهوريتين".

وتابع وزير الخارجية الروسي أن "العملية العسكرية الروسية مستمرة لازاحة النازيين الجدد، ولا يمكن لروسيا الاعتراف بالحكومة الأوكرانية "، مبينا أن "موسكو تريد الاستقلال للشعب الاوكراني، وان الحوار سيبدأ فقط عندما يلقى الجيش الاوكراني السلاح".