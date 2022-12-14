لافروف: الاتحاد الاوراسي يتفاوض مع الامارات ومصر وايران لابرام اتفاقية للتجارة الحرة

شفق نيوز / أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه من من المقرر إجراء مفاوضات حول التجارة بشروط تفضيلية بين الاتحاد الاقتصادي الآوراسي ودول من بينها الإمارات.

وقال وزير الخارجية الروسي في المؤتمر الدولي المشترك بين الأحزاب، الذي ينظمه حزب "روسيا الموحدة"، إنه من المقرر إجراء مفاوضات حول التجارة التفضيلية بين الاتحاد الآوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان) والهند وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد مع فيتنام وسنغافورة سارية بالفعل، كذلك لفت إلى أن المفاوضات جارية مع مصر وإيران لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة."

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن "ثقته بأن دول الاتحاد ستنتقل قريبا إلى حساب التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بعملات جديدة وليس بالدولار الأمريكي".

وفي الأسبوع الماضي، وقع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الاجتماع الذي جمعهم في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك على 15 وثيقة، من بينها وثيقة حول "بدء المفاوضات مع الإمارات بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة".

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن الاتحاد الأوراسي يعد أحد الكيانات الإقليمية الرائدة، حيث يضم 190 مليون مستهلك.