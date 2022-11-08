لافتات ودعاية لتناول "البيرة" في قطر

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن سماح السلطات القطرية بتناول مشروب "البيرة" لمشجعي كأس العالم القادمين الى البلاد، فيما انتشرت إعلانات ضخمة للإعلان عن المشروب.

ووفق تقرير لـ"بلومبيرغ" ونشره موقع الحرة الامريكي، سألت فيه الوكالة عن "كيفية تحضير قطر لكأس العالم في حين كانت دعاية الكحول ممنوعة. ورد أن شركة توزيع الكحول في قطر تعمل ضمن حدود القوانين الصارمة لسنوات ومن دون إثارة ضجيج".

وأوضح التقرير انه "انتشرت لافتات الدعاية للكحول في قطر خلال وقت مبكر من هذا العام. ورُفعت لافتة ضخمة تحمل علامة بيرة مع اللاعب ليونيل ميسي على مدخل شركة قطر للتوزيع، وهي الشركة الوحيدة لبيع المشروبات الكحولية في الدولة الإسلامية المحافظة".

وتتهيأ شركة التوزيع، حسب كبير مسؤولي الإمداد فيها بيتر كريمر، إلى ارتفاع استهلاك البيرة خلال البطولة، أكثر مما يحدث عادة خلال عام كامل في البلاد، وفق التقرير.

وتحضرت الشركة من خلال تخزين كميات ضخمة من البيرة الرسمية التي ترعى كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي يبدأ في 20 نوفمبر.

وبيّن التقرير أنه "وبسبب غياب مصانع البيرة في المنطقة، كان على الشركة شحن منتجاتها إلى قطر عن طريق البحر، وثم إيجاد مساحة مستودعات مبردة لحمايتها من الطقس الحار في البلاد". ووفق الخطة، "ستُحمّل الشاحنات بالبيرة خلال الليل، ومن ثم يُرسل المنتج في اليوم التالي إلى المطاعم ومناطق المشجعين حيث يمكن تقديم الكحول".

وتقيد قطر إمكانية شراء المشروبات الكحولية، من خلال حصر توافرها بالمطاعم المرتبطة بالفنادق الراقية، ليتراوح سعر جعة البيرة الرسمية بين 12 إلى 16 دولارا أميركيا في الحانات الشهيرة في وسط المدينة.

ويمكن للمقيمين الأجانب الذين يكسبون أكثر من 3000 ريال قطري (816 دولارا) شهريا، بعد الحصول على إذن كتابي من عملهم، التقدم بطلب للحصول على ترخيص لشراء المشروبات الكحولية من شركة التوزيع، التابعة للخطوط الجوية القطرية. وإضافة إلى ذلك، فإن أسعار المشروبات مرتفعة جدا.

وتعمل الشركة على تدريب نحو 6 آلاف عامل في المدينة لتقديم البيرة بشكل صحيح، حسب ما ذكرت "بلومبرغ".

ولا يُسمح للجماهير بإحضار أي نوع كحول معهم إلى الدولة. فقد صادر أمن المطار الكحول الموجودة في أمتعة المسافرين، لذلك يتعين على المشجعين شراء البيرة والخمر لدى وصولهم.

يُذكر أنه مطلع نوفمبر الجاري، قال متحدث باسم وزارة الداخلية القطرية إن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا، وفق "رويترز".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "قوة أمن دولية ستعمل تحت قيادة قطرية موحدة"، مشيرا إلى أن "المشجعين الذين لا يملكون تذاكر لحضور المباريات يمكنهم طلب (بطاقة هيا) بعد انتهاء دور المجموعات بالبطولة في الثاني من ديسمبر ما يسمح لهم بدخول قطر والاستادات".

وكذلك، حث الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، على التركيز على كرة القدم في قطر وعدم السماح بجر هذه الرياضة إلى "معارك" أيديولوجية أو سياسية.