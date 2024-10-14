لاعبو منتخب إفريقي عالقون في مطار مهجور.. ما القصة؟

شفق نيوز/ ضجت مواقع التواصل ووسائل إعلام عالمية، بمشاهد وصور للاعبي منتخب نيجيريا، يزعمون عبرها أنهم محتجزون في مطار ليبي مهجور مغلق دون إمكانية الوصول إلى الطعام والشراب والاتصالات الهاتفية، في وقت من المقرر أن يواجه المنتخب النيجيري نظيره الليبي، غداً الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا.

وتم تحويل مسار هبوط الطائرة الخاصة بالمنتخب النيجيري، ومنع الفريق من مغادرة المطار، ويرفض "النسور الخضراء" اللعب احتجاجات على المعاملة السيئة التي وصلت إلى 12 ساعة.

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير ليبية إلى أنه تم التعامل بالمثل مع النيجيريين، بعدما تعرض منتخب ليبيا لكرة القدم إلى استقبال سيئ وكارثي لدى وصول بعثته إلى نيجيريا، الأسبوع الماضي، حيث احتجز اللاعبون لأكثر من 3 ساعات في مطار لاغوس، وتم نقل الفريق في ظروف صعبة وسط الغابات لمسافة تزيد عن 200 كيلومتر إلى المدينة المستضيفة للمباراة.

وتضم تشكيلة نيجيريا العديد من النجوم أمثال ويلفريد نديدي وأليكس إيوبي وتايوو أوونيي وديمولا لوكمان وكيليتشي إيهياناتشو.

وكان منتخب نيجيريا فاز على ليبيا، يوم الجمعة، ويستعد لخوض مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا خارج بنغازي في ليبيا.

لكن تم تحويل مسار طائرتهم في اللحظة الأخيرة بناء على أوامر من الحكومة الليبية إلى مطار الأبرق، الذي يقع على بعد 4 ساعات بالسيارة من بنغازي

واشتكت ليبيا من المعاملة السيئة التي تلقتها خلال مباراة، الجمعة، التي أحرز فيها فيسايو ديلي بشيرو هدف المباراة الوحيد.

وأدى ذلك إلى ظروف مزرية للاعبي نيجيريا، الذين تم تصويرهم وهم يحاولون النوم على مقاعد المطار مع حقائبهم، وأظهرت لقطات فيديو أيضا أعضاء الاتحاد النيجيري لكرة القدم وهم يتوسلون ويتفاوضون بشكل بائس مع موظفي المطار الليبي.