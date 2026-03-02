لاريجاني: إيران هيأت نفسها لحرب طويلة

شفق نيوز- طهران

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد ضد الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وقال لاريجاني، في تغريدة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "سنجعل الأعداء يندمون على أخطائهم في الحسابات"، مبنياً أن "إيران ستواصل الدفاع بحزم ودون النظر إلى التكاليف عن نفسها وعن حضارتها الممتدة لستة آلاف عام".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، على عكس إيران، تفتقر إلى الاستعداد لخوض نزاع طويل الأمد"، مضيفاً أن "موقف بلاده قائم على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية، كما كان الحال خلال الثلاثة قرون الماضية، حيث لم تكن إيران أبداً البادئة بالحروب".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.