لاريجاني يحذر من "فخ اسرائيلي": تريد نقل التوتر إلى إيران

شفق نيوز/ قال علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إنه "ينبغي لإيران وضع حد لإسرائيل واتخاذ قرار سليم بشأن الرد على هجومها".

وأضاف في حديث للإعلام الإيراني إن بلاده "يجب ألا تنجر إلى فخ إسرائيل وأن تتخذ خطوة عقلانية في الرد عليها"، موضحا أن "إسرائيل تريد نقل التوتر إلى إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها بغزة ولبنان".

وشدد على أنه "لا ينبغي لنا أن نربط عملنا بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وهو لم يتصرف بحكمة في الفترة السابقة".