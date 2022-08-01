لاتفيا تشبّه روسيا بتنظيم (داعش) وتدعو الى زيادة عزلتها الدولية

شفق نيوز/ دعا وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكوفيس، اليوم الاثنين، إلى زيادة عزلة روسيا دوليا، فيما شبّه طريقتها في الحرب على كييف بتنظيم (داعش) بعد هجوم أسفر عن مقتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، الجمعة الماضية.

وجدد الوزير اللاتفي في مقابلة مع مجلة "بوليتكو" الأميركية، الدعوات إلى زيادة عزلة موسكو على المسرح الدولي على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وقال رينكوفيس "نرى كل وحشية القوات الروسية التي تشبه في الواقع الكثير من داعش، الذين كنا نسميهم دائما منظمة إرهابية. دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية".

وأضاف الوزير اللاتفي "الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي تعزيز الاستراتيجية الحالية بدعم أوكرانيا وإرسال المزيد من المساعدات العسكرية".

كما دعا وزير خارجية لاتفيا، بحسب ما نقله موقع الحرة الأمريكي، إلى "مصادرة أصول الحكومة الروسية، وتقييد إصدار التأشيرات الأوروبية للروس مع استثناءات لأسباب إنسانية".

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بقصف متعمد لسجن يضم أسرى حرب أوكرانيين في منطقة دونيتسك الشرقية، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بقصف السجن.

والأحد، قالت روسيا إنها وجهت دعوة رسمية للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق. وقال رينكوفيس إن على أوروبا مضاعفة جهودها لعزل روسيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد طلبت في وقت سابق من شركائها الغربيين تصنيف روسيا على أنها "دولة إرهابية".

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو نُشرت في وقت متأخر السبت، "دولتنا تلقت إشارات عديدة من دول مختلفة تدين العمل الإرهابي الروسي في أولينيفكا".

وتأتي تعليقات رينكوفيس بعد أن قالت شركة "غازبروم" الروسية للغاز الطبيعي، السبت، إنها أوقفت عمليات التسليم إلى لاتفيا لخرق مزعوم لشروط العقد.