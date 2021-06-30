لابيد: نسعى لعلاقات مع كل الشرق الأوسط وبإمكان إسرائيل والإمارات "تغيير العالم"

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الأربعاء، سعي بلاده لتوسيع علاقاتها الدبلوماسية لتشمل دول الشرق الأوسط بأكمله، معتبراً أن بإمكان إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة "تغيير العالم".

وقال لابيد في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الإمارات "هذه الزيارة ليست نهاية الطريق إلى السلام، بل إنها مجرد البداية. يدنا ممدودة. أرجو أن تكون هذه الزيارة هي الأولى من زيارات عديدة، وأن نواصل مع أصدقائنا الجدد صنع التاريخ في المنطقة بأسرها".

ووصف القنصلية الإسرائيلية في دبي التي افتتحها اليوم، بأنها "ليست قنصلية فحسب، بل هي مركز للتعاون. هذا هو المكان الذي يرمز إلى قدرتنا على التفكير والتطور وتغيير العالم سوية".

وامتنع لابيد عن الرد على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تنسق مع دول الخليج بخصوص ملف إيران، موضحا أنه لا يريد "إحراج" مضيفيه من خلال الإدلاء بتصريحات عن دولة مجاورة خلال تواجده على أرض الإمارات.

في الوقت نفسه، أبدى مجددا قلق بلاده إزاء إمكانية استئناف الاتفاق النووي الأممي مع إيران، مشيرا إلى أن تل أبيب تبحث مخاوفها بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، قائلا: "ما نحتاج إليه هو التأكد من أن ما سنحصل عليه بشأن إيران هو اتفاق جيد".