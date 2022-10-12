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لابيد: سنبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش وأي هجوم عليه يعتبر اعتداء على إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-12T18:14:38+0000
لابيد: سنبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش وأي هجوم عليه يعتبر اعتداء على إسرائيل

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد، يوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش، مشيراً الى ان اي هجوم على الحقل يعتبر اعتداء على اسرائيل.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي بحضور وزيري الدفاع والطاقة الاسرائيليين بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، "عرضنا اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتمت المصادقة عليه"، موضحاً ان "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يعتبر إنجازا تاريخيا ويحفظ أمننا".

وأضاف، "سنبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش وأي هجوم عليه يعتبر اعتداء على إسرائيل".

وتابع رئيس الحكومة الاسرائيلية، "وضعنا الاتفاق أمام الكنيست ودعوت زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو للإطلاع على الاتفاق".

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "نواجه الكثير من التحديات الأمنية من ضمنها إيران ومحاربة الإرهاب، وهدفنا هو تحقيق الأمن لمواطنينا".

واشار غانتس الى ان "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم مصالحنا ويؤسس لمعادلة أمنية جديدة".

بدورها قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهارار، إن "الاتفاق مع لبنان سيؤدي إلى جني أرباح اقتصادية بعد تطوير حقول الغاز".

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