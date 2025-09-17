"كأس عالم بلا إسبانيا".. محاولة لتكرار السيناريو الروسي مع إسرائيل

شفق نيوز- مدريد

يدرس مسؤولون إسبان، إمكانية انسحاب بلادهم من نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، في الصيف المقبل، في حال تأهل المنتخب الإسرائيلي وتم السماح له بالمشاركة في النهائيات.

وقال المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في الكونغرس الإسباني، باتشي لوبيز، يوم الأربعاء، إن "الحكومة قد تصوّت لصالح مقاطعة كأس العالم المقبلة إذا تأهلت إسرائيل وسمح لها بالمشاركة".

ودعا لوبيز، الاتحادات الرياضية إلى "استبعاد إسرائيل من المنافسات، بسبب حربها في قطاع غزة، تماماً كما حدث مع روسيا التي مُنعت من المشاركة في المسابقات الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا".

ورداً على سؤال حول إمكانية إقدام إسبانيا على خطوة الانسحاب، في حال مشاركة إسرائيل في كأس العالم المقبلة، قال لوبيز، إن بلاده "ستدرس الأمر لاحقاً.. ويمكنها تقديم طلب في الوقت المناسب إذا لم يتخذ أي إجراء ضد إسرائيل".

كما دعت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الرياضة بيلار أليغريا، إلى "استبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة".

وقالت إن "الرياضة ليست ولا يمكن أن تكون جزيرة منفصلة عما يحدث في العالم الحقيقي، خاصة عندما يخبرنا هذا الواقع بانتهاك حقوق الإنسان".

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد دعا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية الدولية بسبب حربها في قطاع غزة.

وأوضح سانشيز لممثلي حزبه، حزب العمال الاشتراكي، أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تواصل استخدام أية منصة دولية لتبييض صورتها".

وتُعد إسبانيا، بطلة أوروبا، المرشحة الأوفر حظاً للفوز بلقب مونديال 2026 وفقاً لشركات المراهنات، وهي في طريقها لحجز مقعدها في البطولة العالمية، بعد تحقيقها فوزين من أصل مباراتين في بداية التصفيات القارية.

غير أن اقتراحاً بدأ يتبلور لدى المسؤولون الإسبان، يتمثل بانسحاب منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي من كأس العالم، احتجاجاً على مشاركة منتخب إسرائيل في حال تأهله إلى البطولة.

حيث يحتل منتخب إسرائيل حالياً، المركز الثالث في مجموعته المؤهلة، لكن لديه فرصة حقيقية لحجز مقعد في الملحق على الأقل، حيث يتخلف حالياً بست نقاط عن النرويج، متصدرة المجموعة.

ويتأهل بطل المجموعة فقط إلى كأس العالم تلقائياً، مع إمكانية حصول صاحب المركز الثاني على مكان في الملحق اعتماداً على النتائج في المجموعات الأخرى.

وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أي رد علني على تصريحات المسؤولين الإسبان.

وكان مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "RTVE" صادق مؤخراً على قرار يقضي بانسحاب إسبانيا من مسابقة "يوروفيجن 2026"، إذا لم يتم استبعاد إسرائيل منها، وهو موقف تبنته أيضاً دول مثل هولندا وإيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا.